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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ОЗНАКОМИЛАСЬ С ЛОГИСТИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ КИТАЙСКОГО МОРСКОГО ПОРТА
16:59 19.05.2023
В рамках Недели Могилевской области в городе Тяньцзинь (КНР) 18 мая белорусская делегация во главе с председателем облисполкома Анатолием Исаченко посетила Новый район Биньхай «Красивая гостиная·Биньчэн» и порт города Тяньцзинь, который за 2022 год занял восьмое место по грузовому обороту в мире.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома. международный морской порт включает в себя зону свободной торговли и является одним из самых загруженных портов в мире. В основе его работы лежит зеленая энергетика, благодаря чему он питается ветряной и солнечной энергией, которую вырабатывает сам. Организован и высокий уровень автоматизации – все разгрузочные краны и контейнеровозы управляются из единого центра управления (5g).
Как отмечал еще во время визита в Могилев в ноябре 2022 года директор канцелярии иностранных дел народного правительства города Тяньцзинь Луань Цзяньчжан, в этом направлении у регионов Беларуси и Китая может получиться очень хороший тандем.
«Могилевщина представляет промышленный, научно-технический, сельскохозяйственный потенциал, а Тяньцзинь – это портовый город с развитой логистической структурой. Если все это соединить, можно достигнуть больших результатов. Конечно, под чутким руководством глав государств, которые придают особое значение отношениям между нашими странами», – подчеркнул он.
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