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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И НИКАРАГУА ПРОВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ
12:11 19.05.2023
Постановлением Совета министров № 313 от 17 мая 2023 г. одобрен проект генерального соглашения между правительствами Беларуси и Никарагуа о предоставлении экспортных кредитов в качестве основы для проведения переговоров.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, Министерство промышленности уполномочено на проведение переговоров по проекту генсоглашения. Ведомству также разрешено при необходимости вносить в него не имеющие принципиального характера изменения и подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Постановление вступает в силу со дня его принятия
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