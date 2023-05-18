Постановлением Совета министров № 313 от 17 мая 2023 г. одобрен проект генерального соглашения между правительствами Беларуси и Никарагуа о предоставлении экспортных кредитов в качестве основы для проведения переговоров.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, Министерство промышленности уполномочено на проведение переговоров по проекту генсоглашения. Ведомству также разрешено при необходимости вносить в него не имеющие принципиального характера изменения и подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Постановление вступает в силу со дня его принятия