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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОМЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОСТАВИТ СТАНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ


10:16 19.05.2023

Гомельское предприятие поставит станки крупнейшим концернам российского ВПК. Об этом заявил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой по итогам состоявшихся 18 мая 2023 года в Москве переговоров с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Как сообщает пресс-служба посольства Беларуси в РФ, у предприятий крупнейших концернов российского ВПК существует серьезная потребность в станках.

«ОАО «СтанкоГомель» будет и фрезерные, и осевые станки для них поставлять, контракты подписаны и сегодня глава Удмуртии подтвердил, что нам, белорусам, нельзя спать в шапку и необходимо работать активно, поскольку деньги есть и партнерам надо все делать быстро. В этой сфере все по большому счету зависит от нашей разворотливости и от того, как быстро мы все эти схемы сможем сложить», – отметил Дмитрий Крутой.

Стороны также обсудили создание предприятия по модернизации трамваев, поскольку у Ижевска, столицы республики, большая потребность в обновлении электротранспорта.

«Сейчас экономисты считают окончательно эту схему и, надеемся, до конца года ее запустим и это будет первым кооперационным совместным проектом», – заявил Дмитрий Крутой.

В плане общего товарооборота стороны в 2022 году превысили планку в 100 млн долларов во взаимной торговле, сказал посол.

Прошлый год принес рост взаимной торговли на 29%, в 1 квартале 2023 объем товарооборота вырос еще на 26%, подчеркнул он.

«Беларусь выровняла сальдо торговли, это всегда было проблемой. В отношениях с Удмуртией сегодня поставки уже достигли паритетного уровня, и мы зеркально наращиваем темпы с очень хорошими цифрами. Если говорить о структуре, то, безусловно, с нашей стороны доминирует продукция сельского хозяйства: сыр, говядина, птица. Радует, что добавилась продукция металлургии: в рамках переориентации с западных рынков на российский наш БМЗ начал поставки труб, стальных прутков. С их стороны это насосы, генераторы, электродвигатели, то, что они очень быстро импортозаместили», – рассказал глава дипмиссии.

Дмитрий Крутой сообщил, что стороны видят серьезный потенциал в экспорте белорусских строительных услуг, в медицине и поставках белорусской техники – сельскохозяйственной и коммунальной.
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