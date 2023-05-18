На сегодня наша торговая площадка полностью адаптирована для работы с китайским рынком, обеспечивая все необходимые условия для дальнейшего роста взаимного товарооборота, включая поиск поставщиков в Беларуси, сопровождение сделок, расчеты и логистику. Об этом заявила начальник управления торгов сельхозпродукцией Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Оксана Богдасарова в ходе встречи с делегацией деловых кругов Китая, посетившей центральный офис биржи с целью обсуждения возможности закупок продукции сельского хозяйства и деревообработки на биржевых торгах.

«Важно, что за последние полтора года нам удалось сформировать пул постоянных покупателей. В частности, в сегменте АПК наибольшим спросом у китайских участников пользуются такие позиции, как рапсовое масло, сухое обезжиренное молоко и мясо говядины. У нас аккредитованы все ведущие производители данной продукции, что значительно упрощает поиск контрагентов. При этом по желанию китайской стороны расчеты по сделкам могут осуществляться в юанях, в том числе с отсрочкой платежа. Таким образом, валютные риски сводятся к минимуму», - подчеркнула Оксана Богдасарова, которую цитирует пресс-служба БУТБ.

В этой связи Ванхуэй Чэнь, главный управляющий компании Beijing Huibaocheng Technology («Бэйдзин Хуэйбаочэнь Текнолоджи»), выразила заинтересованность в сотрудничестве с БУТБ по закупкам молокопродуктов и растительных масел, которые широко используются в пищевой промышленности Китая.

«На старте мы готовы ежемесячно покупать на бирже около 10 тысяч тонн рапсового масла с возможностью наращивания поставок в будущем. Кроме того, нам интересно белорусское сухое молоко, но многое будет зависеть от уровня цен и транспортно-логистических расходов. В любом случае мы детально проработаем имеющиеся на вашей площадке предложения и попробуем поучаствовать в торгах», - заверила представительница китайской компании.

В рамках переговоров были также затронуты вопросы участия китайских компаний в торгах пиломатериалами. По словам руководителя секции лесопродукции БУТБ Максима Игнатенко, на сегодня это одна из самых ликвидных групп товаров на биржевой площадке.

«В этом отношении особенно показательны специальные торговые сессии по реализации пилопродукции в Китай. Все лоты на таких сессиях выставляются с доставкой до определенного пункта на территории КНР — морского порта или железнодорожной станции. В результате повышается привлекательность биржевых торгов как инструмента закупок. Например, на спецсессии 17 мая было выкуплено 68% от предложенного ресурса», - сообщил Максим Игнатенко.