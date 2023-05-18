Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) готова предоставить свою цифровую инфраструктуру, а также оказать необходимое содействие субъектам хозяйствования Гродненской области и Владимирской области, заинтересованным в развитии взаимной торговли. С таким предложением выступила начальник управления биржевого образования БУТБ Евгения Бородинская в ходе белорусско-российского информационно-практического семинара, состоявшегося 16 мая на базе ОАО «Волковысский мясокомбинат».

При этом, по мнению представительницы БУТБ, применение биржевого механизма обеспечит новые возможности для установления деловых контактов между гродненскими и владимирскими предприятиями, что, в свою очередь, положительно скажется на динамике товарооборота данных регионов.

О целесообразности использования площадки БУТБ при осуществлении внешнеторговой деятельности свидетельствуют и показатели экспорта участников торгов из Гродненской области. Так, по сравнению с апрелем 2022 г. сумма экспортных сделок, совершенных гродненскими компаниями в апреле текущего года, выросла в 2,5 раза. Особенно активно на биржевой площадке работали ОАО «Ошмянский мясокомбинат», ОАО «Скидельский сахарный комбинат», РУП «Гродненское производственное кожевенное объединение», ОАО «Мостодрев», ОАО «Слонимская КПФ» и ОАО «Гродненский консервный завод», поставлявшие свою продукцию в страны дальнего и ближнего зарубежья, в том числе в Российскую Федерацию.

Вместе с тем, по словам Евгении Бородинской, для реализации потенциала биржевой торговли между Гродненской и Владимирской областями нужно обеспечить максимальную вовлеченность представителей бизнеса – прежде всего небольших частных предприятий и индивидуальных предпринимателей.

«Биржа – это не просто торговая площадка, а эффективный инструмент маркетинга, доступный как промышленным гигантам, так и субъектам малого бизнеса, которые хотели бы выйти со своим товаром на внешние рынки», – подчеркнула эксперт БУТБ.