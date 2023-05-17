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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ОТКРОЕТ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН В КИТАЕ
11:17 18.05.2023
Пинский мясокомбинат откроет фирменный магазин в китайской провинции Цзянсу. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси.
Согласно информации, делегация Пинского мясокомбината принимает участие в международной выставке SIAL China-2023, которая проходит 18-20 мая 2023 года в Шанхайском новом международном выставочном центре (SNIEC).
Это крупнейшая в Китае и ведущая международная выставка продуктов питания, напитков и индустрии гостеприимства. Одновременно с выставкой пройдет Всемирный саммит пищевой промышленности SIAL, а также 10 различных соревнований и мероприятий. В мероприятиях участвует более 150 тысяч профессионалов со всего мира.
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