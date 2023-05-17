МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

09:03 18.05.2023 Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович провел встречу с заместителем председателя правительства Самарской области – руководителем департамента информационных технологий и связи Самарской области Константином Пресняковым. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, в ходе переговоров обсуждались перспективы применения технологии прокладки оптоволоконной кабельной инфраструктуры вдоль автомобильных дорог. Алексей Ляхнович подчеркнул, что белорусская сторона открыта для обмена и изучения российского опыта. «Мы готовы более детально изучить представленную сегодня информацию и предложения, а также рассмотреть возможность направления соответствующей делегации для изучения уже реализованных проектов», – сказал он.