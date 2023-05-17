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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
09:03 18.05.2023
Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович провел встречу с заместителем председателя правительства Самарской области – руководителем департамента информационных технологий и связи Самарской области Константином Пресняковым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, в ходе переговоров обсуждались перспективы применения технологии прокладки оптоволоконной кабельной инфраструктуры вдоль автомобильных дорог.
Алексей Ляхнович подчеркнул, что белорусская сторона открыта для обмена и изучения российского опыта.
«Мы готовы более детально изучить представленную сегодня информацию и предложения, а также рассмотреть возможность направления соответствующей делегации для изучения уже реализованных проектов», – сказал он.
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