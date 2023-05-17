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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОСАТОМ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ БЕЛАЭС
17:57 17.05.2023
РУП «Белорусская АЭС» и АО «ТВЭЛ», входящая в состав госкорпорации «Росатом», подписали договор о научно-техническом сопровождении по вопросам подготовки и вывода из эксплуатации энергоблоков атомной станции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго Беларуси, дДокумент предусматривает оказание консультационных услуг, а также разработку концепции вывода из эксплуатации двух энергоблоков БелАЭС. Будут всесторонне проанализированы возможные варианты выполнения этих работ, сформированы перечни необходимого для этого оборудования.
«В соответствии с мировой практикой, концепцию вывода энергоблоков АЭС из эксплуатации начинают готовить еще на этапе начала работы станции. Ведь этот процесс сопровождается большим количеством организационных и технических мероприятий. В нем будут задействованы заинтересованные госорганы и профильные организации», - пояснили в ведомстве.
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