РУП «Белорусская АЭС» и АО «ТВЭЛ», входящая в состав госкорпорации «Росатом», подписали договор о научно-техническом сопровождении по вопросам подготовки и вывода из эксплуатации энергоблоков атомной станции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго Беларуси, дДокумент предусматривает оказание консультационных услуг, а также разработку концепции вывода из эксплуатации двух энергоблоков БелАЭС. Будут всесторонне проанализированы возможные варианты выполнения этих работ, сформированы перечни необходимого для этого оборудования.

«В соответствии с мировой практикой, концепцию вывода энергоблоков АЭС из эксплуатации начинают готовить еще на этапе начала работы станции. Ведь этот процесс сопровождается большим количеством организационных и технических мероприятий. В нем будут задействованы заинтересованные госорганы и профильные организации», - пояснили в ведомстве.