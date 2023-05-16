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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ МИНЗДРАВА БЕЛАРУСИ НАЛАЖИВАЕТ СВЯЗИ С ИРАНСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ


16:41 17.05.2023

Делегация Минздрава Беларуси находится с визитом в Тегеране (Иран).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в программе визита белорусской делегации – переговоры с представителями производителей фармацевтической и медицинской продукции (Mehrpooyan Behdasht Co., Iran Dialysis Consortium, Teb Darya co., Kara Teb co., Asre Sanat Atbeen Co., Pooyandegan Pardis, Mehr Asl Co., Parsian Pharm, Ronak Pharm, Rozhin Pharm, Alborz Daru).

Планируется, что пройдет встреча делегации в Министерстве здравоохранения и медицинского образования Ирана. На мероприятии будут обсуждены вопросы взаимодействия в области регистрации и закупок лекарственных средств, медицинских изделий, проработка инициативы по созданию совместных производств по выпуску тазобедренных и коленных протезов, оборудования для гемодиализа, а также лекарственных средств.

По результатам первых дней визита между РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» и консорциумом ICD Group, в который входят 8 производителей медицинской продукции (Pharmamed, Novatis, Medicina Serum, Smart, MedWay, Nixomed, United Sky Vector, Nova Pharmed), подписан меморандум о взаимодействии. Документом предусмотрено развитие сотрудничества в области фармацевтики, регистрации, поставок медицинских изделий и лекарственных средств. Целью документа является совершенствование обеспечения граждан двух стран качественной, эффективной и безопасной медицинской продукцией.

В состав делегации Беларуси вошли: директор РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Дмитрий Гринько, представители РУП «ЦЭИЗ» Александр Микушкин и Кирилл Радевич, генеральный директор РУП «Белфармация» Сергей Литош, заместитель генерального директора РУП «Белмедпрепараты» Сергей Марченко и главный инженер РУП «Медтехноцентр» Сергей Кравец.
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