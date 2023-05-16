МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ НИКАРАГУА 19-20 МАЯ ПОСЕТИТ БЕЛАРУСЬ

15:05 17.05.2023 Министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада 19-20 мая 2023 г. посетит Беларусь. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, планируются его переговоры с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником. Министры обсудят весь спектр двусторонних политических, торгово-экономических, гуманитарных отношений, взаимодействие в международных организациях, а также практические аспекты реализации совместных проектов, в том числе в контексте поставок белорусской техники в Никарагуа. Планируется подписание ряда значимых для дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран документов.