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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ НИКАРАГУА 19-20 МАЯ ПОСЕТИТ БЕЛАРУСЬ
15:05 17.05.2023
Министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада 19-20 мая 2023 г. посетит Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, планируются его переговоры с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником. Министры обсудят весь спектр двусторонних политических, торгово-экономических, гуманитарных отношений, взаимодействие в международных организациях, а также практические аспекты реализации совместных проектов, в том числе в контексте поставок белорусской техники в Никарагуа.
Планируется подписание ряда значимых для дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран документов.
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