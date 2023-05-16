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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОССТАНДАРТ БЕЛАРУСИ И РОССТАНДАРТ ПОДПИСАЛИ СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ


14:17 17.05.2023

Госстандарт Беларуси и Росстандарт подписали план мероприятий по реализации меморандума о взаимопонимании в области метрологии. Это стало одним из итогов встречи делегаций Госстандарта во главе с председателем Валентином Татарицким и Росстандарта во главе с руководителем Антоном Шалаевым, состоявшейся 16 мая 2023 г. в рамках Международного метрологического форума и выставки «Метрология без границ» в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, документ включает более двух десятков мероприятий, в реализации которых в 2023-2024 годах будут задействованы как непосредственно ведомства, так и их институты и организации в регионах.

В части технической работы стороны намерены формировать и выступать с единой позицией на региональных площадках Евро-Азиатского сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ) и Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). Проводить и участвовать в двухсторонних сличениях и калибровках эталонов, сличениях результатов измерений поверочных и калибровочных лабораторий. В числе значимых направлений – осуществление научных исследований по приоритетным аспектам обеспечения единства измерений, создание эталонов, разработка нормативных документов. Будет определен алгоритм взаимовыгодного сотрудничества и обмена опытом в области испытаний при утверждении типа средств измерений. На повышение эффективности надзорной деятельности направлен обмен опытом в области государственного метрологического контроля (надзора).

Большое внимание в плане уделено образовательному блоку. Это совместная реализация и образовательных программ, и научно-практических конференций и семинаров, а также обмен опытом и стажировки.

В сфере информационного взаимодействия достигнута договоренность о совместном тестировании проведенных работ по интеграции Государственного информационного фонда по обеспечению единства измерений Беларуси и Федеральной государственной информационной системы «АРШИН».

В ходе встречи были обсуждены и другие актуальные вопросы, в частности, совершенствования правил разработки межгосударственных стандартов.

Валентин Татарицкий вместе с заместителем руководителя Росстандарта Александром Кузьминым посетили Метрологический форум и выставку «Метрология без границ»-2023, которая 15-17 мая проходит в Центре международной торговли в Москве. Госстандарт представлен на ней коллективной экспозицией. Достижения в сфере метрологии демонстрируют Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ), Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС) и Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС).
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