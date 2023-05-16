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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗРАБОТАЛИ ШЕСТЬ ПРОГРАММ ПО РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА
13:10 17.05.2023
В Минске состоялся форум по развитию сотрудничества Беларуси и Владимирской области.
Как сообщает Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, работало шесть площадок по направлениям «Промышленность/экспорт», «Инвестиции», «Туризм», «Предпринимательство», «Культура, креативная индустрия, молодежь» и «Сельское хозяйство».
«Мы сформулировали общие задачи, дошли до конкретных путей их решения. Рассматривались самые разные направления – как по отраслям, так и по вопросам, образующим экономику, вопросам создания комфортной деловой и инвестиционной среды», – отметил гендиректор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Министерства экономики Петр Арушаньянц.
По словам директора Агентства экономического развития Владимирской области Максима Никерова, разработано шесть программных продуктов, которые лягут в основу «дорожных карт» по каждому из выделенных направлений.
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