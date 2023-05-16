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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ ПРОШЛО I ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ БЕЛОРУССКО-ЗИМБАБВИЙСКОЙ КОМИССИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
11:53 17.05.2023
В Минске прошло I заседание совместной белорусско-зимбабвийской комиссии в области науки и технологий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, стороны определили ряд приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества: цифровые информационно-коммуникационные технологии, энергетика, строительство, экология и рациональное природопользование, агропромышленные, продовольственные и машиностроительные технологии, приборостроение и инновационные материалы, а также биологические, медицинские, фармацевтические технологии и производства.
Внимание уделено проведению совместных научно-технических мероприятий. Достигнута договоренность о проведении совместного белорусско-зимбабвийского конкурса научно-технических проектов на 2024-2025 годы.
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