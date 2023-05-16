МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В МИНСКЕ ПРОШЛО I ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ БЕЛОРУССКО-ЗИМБАБВИЙСКОЙ КОМИССИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

11:53 17.05.2023 В Минске прошло I заседание совместной белорусско-зимбабвийской комиссии в области науки и технологий. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, стороны определили ряд приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества: цифровые информационно-коммуникационные технологии, энергетика, строительство, экология и рациональное природопользование, агропромышленные, продовольственные и машиностроительные технологии, приборостроение и инновационные материалы, а также биологические, медицинские, фармацевтические технологии и производства. Внимание уделено проведению совместных научно-технических мероприятий. Достигнута договоренность о проведении совместного белорусско-зимбабвийского конкурса научно-технических проектов на 2024-2025 годы.