Заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Денис Мелешкин встретился с заместителем председателя Китайского комитета по содействию международной торговле провинции Хэйлунцзян Юй Сюесун.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, в ходе встречи рассмотрены вопросы белорусско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере, перспективы активизации контактов между деловыми кругами, расширения номенклатуры взаимных поставок, возможности организации мероприятий с участием бизнеса двух стран.

Белорусская сторона обратилась к представителям Китайского комитета по содействию международной торговли с просьбой оказать содействие в поиске кандидатуры представителя БелТПП в провинции Хэйлунцзян.

Денис Мелешкин также пригласил представителей китайских предприятий принять участие в международной выставке «Белагро», а также посетить Национальную экспозицию Беларуси на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» и Национальную экспозицию Республики Беларусь на Китайской международной выставке импорта в Шанхае.