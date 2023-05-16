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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА БЕЛАРУСИ И ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ
09:09 17.05.2023
Национальный центр маркетинга и Центр поддержки экспорта Владимирской области подписали меморандум о взаимопонимании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, документ подписан 15 мая 2023 г. в рамках заседания рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь И Владимирской области Российской Федерации.
С точки зрения российского бизнеса Национальный центр маркетинга может рассматриваться в качестве единой точки входа на белорусский рынок, сочетающей в себе функции: анализа рынка (маркетинговые исследования, export.by, gias.by); организации контактов с деловым сообществом Беларуси; закупок как канала для внешнеторговых операций (электронная торговая площадка Национального центра маркетинга goszakupki.by - 90% процедур закупок в Республике Беларусь).
Национальным центром маркетинга будет обеспечено информирование бизнеса региона о данных возможностях в рамках секторальных и других мероприятий.
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