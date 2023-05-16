ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) и Торгово-промышленная палата Владимирской области Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, целью соглашения является укрепление кооперационных связей между субъектами хозяйствования Беларуси и Владимирской области, а также содействие развитию двусторонней торговли с применением биржевого механизма.

«Это тот случай, когда интересы сторон полностью совпадают, а объединение усилий позволяет значительно эффективнее решать общие задачи. Конечно, прежде всего планируется расширить круг участников биржевых торгов из Владимирской области. Сейчас на бирже аккредитованы только 29 компаний из этого региона, что серьезно ограничивает возможности по наращиванию биржевого товарооборота. Поэтому в данном вопросе мы рассчитываем на поддержку торгово-промышленной палаты, которая объединяет более тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Владимирской области. По аналогии с другими регионами России основной упор будет сделан на малый и средний бизнес как наиболее активную часть делового сообщества. Разработка программы совместных мероприятий начнется уже в ближайшее время», - сообщили в пресс-службе биржи.

В январе-апреле 2023 г. сделки на торгах БУТБ заключали компании из 30 субъектов Российской Федерации. В пятерку регионов-лидеров по сумме биржевых транзакций вошли Московская, Смоленская, Ленинградская и Кемеровская области, а также Республика Хакасия.