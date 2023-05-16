Заместитель министра промышленности Беларуси Александр Ефимов в составе белорусской делегации во главе с заместителем премьер-министра Беларуси Игорем Петришенко с 14 по 16 мая 2023 года находился с визитом в Азербайджане.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, в рамках визита заместитель министра промышленности принял участие в 13-м заседании межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, отметили высокую динамику товарооборота: по итогам первого квартала текущего года этот показатель вырос почти на 55% и превысил 8 млн долларов.

«Достигнуты договоренности и приняты решения, которые будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных контактов и позволят увеличить не только взаимные поставки, но и придадут новый импульс сотрудничеству в сфере промышленности», – отметил Александр Ефимов.

Так, подписана дорожная карта создания сборочного предприятия в Азербайджане в сфере лифтового оборудования на 2023-2024 годы между ОАО «Могилевлифтмаш» и УОО «Улу Гейча» (Баку). Также заключено дилерское соглашение между ОАО «МАЗ» и компанией TURAN (Баку), предусматривающее продвижение продукции МАЗ на рынке Азербайджана и ее сервисное обслуживание. Еще один документ – договор на поставку электротехнической продукции между ОАО «МЭТЗ им.В.И.Козлова» (Минск) и компанией ООО «AZMETZ LLC» (Баку). Кроме того, достигнуты договоренности об увеличении объема производства тракторов МТЗ на АО «Гянджинский автомобильный завод» до более чем 1 тыс. единиц в год.