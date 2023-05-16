|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НАДЕЮТСЯ ДО КОНЦА ГОДА ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ С КИТАЕМ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ
15:25 16.05.2023
16 мая 2023 г. состоялись межсессионные консультации между Министерством экономики Беларуси и Министерством коммерции Китайской Народной Республики в контексте переговоров по заключению соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, стороны обсудили вопросы передачи и обработки данных в рамках осуществления финансовой деятельности, а также рассмотрели взаимные запросы по доступу на рынки услуг двух стран.
По итогам встречи удалось существенно сократить перечень несогласованных вопросов по рассматриваемым темам.
Ожидается, что двустороннее услужно-инвестиционное соглашение будет подписано до конца текущего года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.05.2023
Курсы в банках
на 16.05.2023
Конвертация в банках
на 16.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте