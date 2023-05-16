16 мая 2023 г. состоялись межсессионные консультации между Министерством экономики Беларуси и Министерством коммерции Китайской Народной Республики в контексте переговоров по заключению соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, стороны обсудили вопросы передачи и обработки данных в рамках осуществления финансовой деятельности, а также рассмотрели взаимные запросы по доступу на рынки услуг двух стран.

По итогам встречи удалось существенно сократить перечень несогласованных вопросов по рассматриваемым темам.

Ожидается, что двустороннее услужно-инвестиционное соглашение будет подписано до конца текущего года.