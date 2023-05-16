Министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович встретился с главой Владимирской области Александром Авдеевым.

Как сообщает Telegram-канал Минстройархитектуры, российская сторона предложила (с учетом празднования в 2024 году 1000-летия Суздаля) привлечь белорусского подрядчика РУП «Белстройцентр» для строительства школы в Суздале, сдача в эксплуатацию которой планируется к 1 сентября 2024 г.

Минстройархитектуры предложение поддержало и поручило РУП «Белстройцентр» принять участие в реализации проекта строительства школы в Суздале.