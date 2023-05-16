Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси и Агентство экономического развития Владимирской области Российской Федерации будут содействовать друг другу в деятельности по привлечению инвестиций. Соответствующее соглашение стороны подписали 15 мая 2023 года в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, партнеры намерены совместно работать над формированием благоприятного инвестиционного климата. В частности, предполагается, что стороны будут обмениваться информационными и презентационными материалами, а также проводить презентации, деловые встречи, совещания, переговоры, нацеленные на бизнес-круги Беларуси и Владимирской области России.

Ранее в ходе переговоров директор Агентства экономического развития Владимирской области Максим Никеров пригласил белорусских коллег стать гостям IV Владимирского экономического форума. В свою очередь директор НАИП Дмитрий Красовский приветствовал участие деловых кругов Владимирской области в Белорусском инвестиционном форуме, который пройдет в Москве в ноябре 2023 года. Стороны также обсудили возможность организации обмена опытом в области создания и развития индустриальных парков.