БелГИСС принимает участие в Международном метрологическом форуме и выставке «Метрология без границ», которые с 15 по 17 мая 2023 г. проходят в Центре международной торговли в Москве.

Как сообщает БелГИСС, в рамках выставки представлена коллективная экспозиция Госстандарта. Достижения в сфере метрологии продемонстрируют Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ), Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС) и Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС).

Так, БелГИСС продемонстрирует 3D-модель радиобезэховой камеры для испытаний промышленной продукции и транспортных средств, в том числе крупногабаритных, по параметрам электромагнитной совместимости. Они необходимы для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям с целью доступа на рынок ЕАЭС и других стран, а также повышения ее технического и инновационного уровня.

Данная испытательная площадка, в которой может разместиться самый большой из производимых на территории Беларуси сочлененный электробус, была создана в рамках Государственной инвестиционной программы в конце 2020 г. и является уникальной не только в нашей стране, но и на постсоветском пространстве. Ее функционирование существенно сокращает затраты отечественных предприятий, которые ранее были вынуждены проводить испытания своей продукции за рубежом.

К слову, за прошедшее время в радиобезэховой камере уже протестировано более сотни транспортных средств и автомобильных компонентов, изготовленных в Беларуси, Российской Федерации, Китае, Кыргызстане.

Международный метрологический форум и выставка «Метрология без границ» выступят главной площадкой для демонстрации достижений и возможностей приборостроителей и производителей средств измерений, обсуждения ключевых вопросов обеспечения единства измерений, обмена опытом между представителями промышленности, производителями измерительной техники и метрологами.

Мероприятия направлены на конструктивный диалог среди их участников, а также ориентированы на обмен информацией о проблемах в области метрологии и взаимосвязанных с ней сферах деятельности.

Деловая программа форума также включает тематические заседания и круглые столы по следующим направлениям: метрология в контексте реализации национальных проектов и целей развития, метрологическое обеспечение промышленности, метрология для продовольственной безопасности, медицины, атомной энергетики, дорожного движения, создания железнодорожной инфраструктуры, метрология в области здравоохранения и ЖКХ, а также цифровизация в области метрологии и стандартизации.

Представители ряда подведомственных организаций Госстандарта планируют также посетить данные мероприятия.