|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛГИСС ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ И ВЫСТАВКЕ «МЕТРОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ»
10:32 16.05.2023
БелГИСС принимает участие в Международном метрологическом форуме и выставке «Метрология без границ», которые с 15 по 17 мая 2023 г. проходят в Центре международной торговли в Москве.
Как сообщает БелГИСС, в рамках выставки представлена коллективная экспозиция Госстандарта. Достижения в сфере метрологии продемонстрируют Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ), Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС) и Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС).
Так, БелГИСС продемонстрирует 3D-модель радиобезэховой камеры для испытаний промышленной продукции и транспортных средств, в том числе крупногабаритных, по параметрам электромагнитной совместимости. Они необходимы для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям с целью доступа на рынок ЕАЭС и других стран, а также повышения ее технического и инновационного уровня.
Данная испытательная площадка, в которой может разместиться самый большой из производимых на территории Беларуси сочлененный электробус, была создана в рамках Государственной инвестиционной программы в конце 2020 г. и является уникальной не только в нашей стране, но и на постсоветском пространстве. Ее функционирование существенно сокращает затраты отечественных предприятий, которые ранее были вынуждены проводить испытания своей продукции за рубежом.
К слову, за прошедшее время в радиобезэховой камере уже протестировано более сотни транспортных средств и автомобильных компонентов, изготовленных в Беларуси, Российской Федерации, Китае, Кыргызстане.
Международный метрологический форум и выставка «Метрология без границ» выступят главной площадкой для демонстрации достижений и возможностей приборостроителей и производителей средств измерений, обсуждения ключевых вопросов обеспечения единства измерений, обмена опытом между представителями промышленности, производителями измерительной техники и метрологами.
Мероприятия направлены на конструктивный диалог среди их участников, а также ориентированы на обмен информацией о проблемах в области метрологии и взаимосвязанных с ней сферах деятельности.
Деловая программа форума также включает тематические заседания и круглые столы по следующим направлениям: метрология в контексте реализации национальных проектов и целей развития, метрологическое обеспечение промышленности, метрология для продовольственной безопасности, медицины, атомной энергетики, дорожного движения, создания железнодорожной инфраструктуры, метрология в области здравоохранения и ЖКХ, а также цифровизация в области метрологии и стандартизации.
Представители ряда подведомственных организаций Госстандарта планируют также посетить данные мероприятия.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.05.2023
Курсы в банках
на 16.05.2023
Конвертация в банках
на 16.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте