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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНЭКОНОМИКИ ВИДЯТ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
09:00 16.05.2023
Есть большой потенциал для наращивания торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Владимирской областью. Об этом заявил 15 мая 2023 года министр экономики Александр Червяков в ходе заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Владимирской областью Российской Федерации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, заседание проходило в Минске в рамках визита в нашу страну делегации этого российского региона во главе с руководителем Александром Авдеевым.
По словам министра экономики, взаимный товарооборот Беларуси и Владимирской области за 2022 год достиг шестилетнего максимума и увеличился на 20% к предыдущему году.
«В сфере промышленности наши предприятия заинтересованы в увеличении поставок металлопродукции, трансформаторов, комплектующих. Свою технику готовы поставлять «МАЗ» и «БЕЛАЗ», обеспечивая ее качественное и своевременное сервисное обслуживание. Обсуждается возможность создания в регионе сборочного производства тракторов малой мощности и коммунальной техники. Мы заинтересованы участвовать в проектах обновления парка пассажирской техники региона.
Предлагаем также активизировать взаимодействие в области сельского хозяйства. Перспективным направлением здесь видится расширение номенклатуры и наращивание экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья.
Опыт и компетенции белорусских строителей могут быть востребованы при строительстве и капремонте школ, социальных объектов, дорог во Владимирской области.
И, конечно же, особую значимость в текущих условиях имеют совместные импортозамещающие проекты в области производства средств диагностики заболеваний и лекарственных препаратов для населения наших стран. На мой взгляд, необходимо расширить двустороннее сотрудничество в сфере медицины и здравоохранения.
Все эти предложения подкреплены имеющимися у нас возможностями», – подчеркнул Александр Червяков.
Участники мероприятия отметили успешное выполнение договоренностей, достигнутых в ходе прошлогоднего заседания Рабочей группы. Также намечены конкретные шаги по реализации соглашения о сотрудничестве Беларуси и Владимирской области РФ в 2023 году.
По его завершению было подписано 11 соглашений, реализация которых будет способствовать укреплению сотрудничества в различных сферах экономической и гуманитарной деятельности (инвестиций, поддержки предпринимательства, экспорта, растениеводства, туризма, культуры и др.).
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