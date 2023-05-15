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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ХОЛДИНГА «АМКОДОР» ПРОВЕЛИ В ЕГИПТЕ РЯД ПЕРЕГОВОРОВ ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНЧЕСТВА
16:09 15.05.2023
Представители холдинга «АМКОДОР» в рамках визита в Египет провели ряд встреч с арабскими компаниями, на которых обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, делегация холдинга также посетила Арабскую организацию по индустриализации (Arab Organization for Industrialization) и провела переговоры с советником председателя AOI Нассером Ельсадани. На переговорах обсуждались вопросы совместного сотрудничества, поставок дорожно-строительной техники и приобретению силосов производства «АМКОДОР».
В рамках визита члены делегации посетили город Сахель, где состоялись переговоры, в ходе которых обсуждались технические требования к сушильному комплексу, а также проведена инспекция силоса на 90 тыс. тонн.
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