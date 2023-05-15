МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БОЛЕЕ 545 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ

14:00 15.05.2023 Более 545 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу. Об этом сообщает Госпогранкомитет. «С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало 160 383 жителя соседних стран ЕС: 106 257 граждан Литвы, 30 974 гражданина и 9 060 неграждан Латвии, а также 14 092 гражданина Польши», - говорится в сообщении. Отмечается, что с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 545 369 иностранцев: 354 520 граждан Литвы, 35 939 неграждан и 119 108 граждан Латвии, а также 35 802 гражданина Польши.