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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОЛЕЕ 545 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ
14:00 15.05.2023
Более 545 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало 160 383 жителя соседних стран ЕС: 106 257 граждан Литвы, 30 974 гражданина и 9 060 неграждан Латвии, а также 14 092 гражданина Польши», - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 545 369 иностранцев: 354 520 граждан Литвы, 35 939 неграждан и 119 108 граждан Латвии, а также 35 802 гражданина Польши.
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