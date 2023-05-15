Опыт Беларуси по измерению гендерных аспектов в использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) представлен на совещании Группы экспертов по гендерной статистике, организованном Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), которое прошло 10-12 мая 2023 г. в Женеве (Швейцарская Конфедерация).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального статкомитета, на совещании обсуждались актуальные вопросы измерения гендерного неравенства в оплате труда и неравенства доходов, гендерного цифрового разрыва, насилия в отношении женщин, гендерного подхода к климатическим и экологическим проблемам, новые подходы к измерению неоплачиваемой работы и баланса между работой и личной жизнью, а также текущая и будущая работа в области гендерной статистики под эгидой Конференции европейских статистиков.

Первый заместитель председателя Белстата Елена Кухаревич рассказала о гендерных аспектах в использовании ИКТ в Беларуси. Актуальность данной тематики обусловлена тем, что характерной чертой современного белорусского общества является активное использование населением информационно-коммуникационных технологий. Женщины и мужчины все больше включаются в современные сферы коммуникации, осваивая цифровые технологии и интернет-пространство.

Исследуя роль ИКТ в жизни человека, белорусская статистика постоянно совершенствует программу обследования домашних хозяйств по уровню жизни, поскольку развитие информационного общества является одним из национальных приоритетов нашей страны. Динамика проникновения ИКТ в жизнь белорусов свидетельствует об обеспечении равного доступа женщин и мужчин к ИКТ, несмотря на существующую в мире проблему гендерного неравенства, отсутствия прав и возможностей у женщин и девочек в доступе к цифровым технологиям.

В своем докладе первый заместитель председателя Белстата отметила, что по некоторым показателям в области ИКТ Беларусь значительно опережает среднемировые значения. Так, согласно отчету Международного союза электросвязи, подготовленному в 2022 году, в мире Интернетом пользуются 63% женщин и 69% мужчин. В Республике Беларусь картина несколько противоположная. Доля населения, использующего Интернет, в нашей стране составляет 90,1% для женщин и 88,6% для мужчин, при этом значение данного показателя для женщин превышает значения аналогичного показателя для стран Европы (88,6%) и СНГ (83,4%).

Еще одним показателем, наглядно характеризующим высокую степень распространенности использования ИКТ, является пользование услугами сотовой связи. В Беларуси доля женщин, пользующихся услугами сотовой связи, составляет 98,9%, что превышает значение аналогичного показателя для мужчин (98,2%).

Все это является, с одной стороны, результатом информационной активности человека: его желания, возможностей и готовности к активному использованию ИКТ, а с другой стороны – результатом действующих государственных программ информатизации. В настоящее время в республике реализуется Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 2025 годы, целью которой является внедрение информационно-коммуникационных и передовых производственных технологий в отрасли национальной экономики и сферы жизнедеятельности общества путем создания благоприятных условий для обеспечения и сопровождения процессов цифрового развития, совершенствования национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры и услуг и реализации ряда других задач.

Подводя итог выступления, Елена Кухаревич подчеркнула, что ИКТ в нашей стране развиваются активно и, что особенно важно, со стабильной положительной динамикой. Женщины Беларуси широко вовлечены в сферу использования ИКТ, и уровень их вовлеченности не уступает уровню вовлеченности мужчин, что свидетельствует об отсутствии гендерного аспекта информационного неравенства. Выступление белорусской стороны вызвало большой интерес со стороны международного экспертного сообщества.