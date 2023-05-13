|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНСКИЙ ЗАВОД «БЕЛКОММУНМАШ» ПОСТАВИЛ В ЕКАТЕРИНБУРГ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
12:42 13.05.2023
Минский завод «Белкоммунмаш» поставил в Екатеринбург первую партию белорусских троллейбусов. Об этом сообщает Белтелерадиокомпания (телеканал «Беларусь 1»).
Троллейбусы имеют просторный салон, вмещающий до 83 человек, специальные места для людей с ограниченными возможностями. Окна затонированы, предусмотрены климат-контроль и USB-розетки. Белорусские троллейбусы оснащены устройствами вызова экстренных служб, видеонаблюдением и системой контроля за состоянием водителя, чтобы избежать аварийных ситуаций.
Троллейбусы могут заряжать себя на ходу. При этом 95% зарядки обеспечивается за 50 минут работы на линии. Первая партия состоит из 10 машин. Всего в Екатеринбург будет поставлено 50 троллейбусов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 13.05.2023
Курсы в банках
на 13.05.2023
Конвертация в банках
на 13.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте