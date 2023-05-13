Минский завод «Белкоммунмаш» поставил в Екатеринбург первую партию белорусских троллейбусов. Об этом сообщает Белтелерадиокомпания (телеканал «Беларусь 1»).

Троллейбусы имеют просторный салон, вмещающий до 83 человек, специальные места для людей с ограниченными возможностями. Окна затонированы, предусмотрены климат-контроль и USB-розетки. Белорусские троллейбусы оснащены устройствами вызова экстренных служб, видеонаблюдением и системой контроля за состоянием водителя, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Троллейбусы могут заряжать себя на ходу. При этом 95% зарядки обеспечивается за 50 минут работы на линии. Первая партия состоит из 10 машин. Всего в Екатеринбург будет поставлено 50 троллейбусов.