|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКРАИНА ВВЕЛА САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ 32 ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ
10:23 13.05.2023
Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая 2023 года подписал указы о введении в действие санкционных пакетов против Беларуси и России.
Одним из пакетов санкции введены в отношении 32 физических лиц и 293 российских и белорусских компаний, имеющих отношение к военно-промышленному комплексу, сроком на 10 лет, сообщают украинские медиа.
В списке фигурируют 15 белорусских предприятий: "Вистан", Оршанский станкостроительный завод "Красный борец", Гомельский завод станков и узлов, "СтанкоГомель" и другие.
Еще одним пакетом санкции введены против 176 физических лиц и 200 предприятий Беларуси и России.
Под ограничения попали 17 белорусских предприятий, в частности конструкторское бюро "Дисплей", ООО "ИК Локомотив-сервис", Гомельский завод литья и нормалей, Могилевский вагоностроительный завод, ОАО "Гомсельмаш".
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 13.05.2023
Курсы в банках
на 13.05.2023
Конвертация в банках
на 13.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте