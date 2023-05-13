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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УКРАИНА ВВЕЛА САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ 32 ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ


10:23 13.05.2023

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая 2023 года подписал указы о введении в действие санкционных пакетов против Беларуси и России.

Одним из пакетов санкции введены в отношении 32 физических лиц и 293 российских и белорусских компаний, имеющих отношение к военно-промышленному комплексу, сроком на 10 лет, сообщают украинские медиа.

В списке фигурируют 15 белорусских предприятий: "Вистан", Оршанский станкостроительный завод "Красный борец", Гомельский завод станков и узлов, "СтанкоГомель" и другие.

Еще одним пакетом санкции введены против 176 физических лиц и 200 предприятий Беларуси и России.

Под ограничения попали 17 белорусских предприятий, в частности конструкторское бюро "Дисплей", ООО "ИК Локомотив-сервис", Гомельский завод литья и нормалей, Могилевский вагоностроительный завод, ОАО "Гомсельмаш".
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