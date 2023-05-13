Беларусь и Зимбабве откроют совместные перерабатывающие предприятия. Об этом сообщил вице-премьер Леонид Заяц по итогам встречи в Минске с делегацией из африканской республики.

По его словам, Зимбабве заинтересована в белорусских технологиях: уже идет речь об организации совместных производств по переработке сухого молока, говядины и мяса птицы.

Белорусские технологии и организация процесса переработки продукции потребуют квалифицированные кадры, поэтому в списке общих интересов Минска и Хараре также и сфера образования. Речь идет о сотрудничестве с белорусскими вузами по подготовке специалистов.