Делегация Белорусской железной дороги (БЖД) во главе с первым заместителем начальника дороги Петром Дулубом приняла участие во II международной конференции и выставке «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие-2023», которые прошли 3-4 мая 2023 года в Ашхабаде (Туркменистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, представители белорусской магистрали приняли участие в работе сессии «Транспортно-логистическая взаимосвязанность в современной экономике», где были обсуждены вопросы развития международных транспортных коридоров, в том числе транспортного коридора «Север-Юг», роль мультимодальности в упрощении транспортно-логистических процессов, сотрудничество с международными организациями в создании благоприятных условий для транспортной системы с целью достижения устойчивого развития и многие другие.

Петр Дулуб выступил с докладом «Потенциал Белорусской железной дороги в обеспечении торгово-экономической взаимосвязи и устойчивого развития грузовых перевозок по международным транспортно-транзитным коридорам». В своем выступлении он рассказал о роли Белорусской железной дороги в обеспечении устойчивого грузопотока и экономического развития международных транспортных коридоров, обратил внимание участников встречи на необходимость реализации имеющегося потенциала в формировании новых логистических схем для транспортировки товаров по Международному транспортному коридору «Север-Юг», а также выразил готовность белорусской магистрали к обсуждению актуальных вопросов сотрудничества и развитию совместных проектов.

В рамках участия в мероприятии подписан меморандум о развитии сотрудничества между Белорусской железной дорогой и Агентством Тürkmendemirýollary (Туркменские железные дороги) в сфере железнодорожного транспорта.