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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СВЫШЕ 538 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ
14:06 10.05.2023
Свыше 538 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 538 583 иностранца: 349 895 граждан Литвы, 35 491 негражданин и 117 815 граждан Латвии, а также 35 382 гражданина Польши», - говорится в сообщении.
С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало 153 597 жителей соседних стран ЕС: 101 632 гражданина Литвы, 29 681 гражданин и 8612 неграждан Латвии, а также 13 672 гражданина Польши.
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