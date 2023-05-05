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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКРАИНА ПРЕКРАТИЛА ДЕЙСТВИЕ ДВУХ СОГЛАШЕНИЙ С БЕЛАРУСЬЮ
10:42 10.05.2023
Украина вышла из соглашений с Беларусью о сотрудничестве в области карантина и защиты растений и в области ветеринарной медицины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области ветеринарной медицины, заключенного 1 августа 2002 в Мозыре", - написал в Telegram-канале Тарас Мельничук.
Он также проинформировал о прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Беларуси о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, заключенного 7 октября 2013 в Минске.
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