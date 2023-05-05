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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОМ БИЗНЕС-ФОРУМЕ В ТЯНЬЦЗИНЕ


17:47 05.05.2023

Делегация ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) примет участие в белорусско-китайском бизнес-форуме «Тяньцзинь – ворота в Китай», который пройдет 15-19 мая 2023 года в рамках Недели Могилевской области в Тяньцзине (КНР).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе форума планируется представить возможности биржи в сфере электронной биржевой торговли и провести переговоры с представителями китайского бизнеса, заинтересованными в реализации и закупке белорусских товаров через биржевую платформу.

На БУТБ аккредитованы практически все ведущие промышленные предприятия Могилевщины, некоторые из них уже используют биржевой механизм для работы на рынке Китая. В частности, в 2023 г. через площадку БУТБ в КНР поставлялись пиломатериалы, произведенные в Могилевской области, т.е. определенный опыт уже имеется. Поэтому главная цель участия в бизнес-форуме - расширить торгово-экономическое взаимодействие между могилевскими и китайскими компаниями посредством биржевых торгов.

Наряду с пиломатериалами в числе наиболее перспективных товарных позиций для экспорта в Китай - мясо-молочная продукция, растительные масла, кожевенные изделия и нефтехимия.

С точки зрения импорта особый интерес представляют черные и цветные металлы, шрот масличных культур, а также оборудование, техника, запчасти и комплектующие, относящиеся к категории импортозамещающих.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 119 резидентов КНР, при этом 2 из них имеют статус биржевых брокеров.

Основной позицией биржевого экспорта в Китай в 2023 г. является продукция деревообработки, чему в большой степени способствует регулярное проведение специальных торговых сессий, ориентированных на китайский рынок.

Ближайшая спецсессия состоится на следующей неделе - 12 мая 2023 г.
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