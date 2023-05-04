Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Беларусь Ибрагим Салим Аль-Мушаррах 4 мая 2023 года ознакомился с инвестиционным, промышленным и торгово-экономическим потенциалом СЭЗ «Гродноинвест».

Как сообщает сайт СЭЗ, вниманию посла ОАЭ был продемонстрирован проект по созданию индустриального парка «Гродно». Стороны обсудили возможности для реализации проекта с вовлечением деловых кругов ОАЭ.

Глава администрации Дмитрий Рожков считает, что показатели экономического сотрудничества СЭЗ «Гродноинвест» с бизнесом ОАЭ имеют большие перспективы для дальнейшего роста.

Одним из успешных примеров выгодных вложений является предприятие-резидент с капиталом из ОАЭ – ЗАО «Виларис». Компания с 2018 года реализует в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» проект по развитию транспортно-логистического терминала на границе Евразийского экономического союза и Европейского союза.

В 2022 году руководство администрации СЭЗ «Гродноинвест» неоднократно принимало участие в деловых мероприятиях в ОАЭ с целью развития инвестиционного сотрудничества и двусторонней торговли.