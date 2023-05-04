Программа развития ООН в Республике Беларусь (ПРООН) приглашает к сотрудничеству.

В частности, ПРООН приглашает заинтересованных не позднее 17 мая 2023 года направить коммерческое предложение на оказание услуг по оценке влияния работы по энергосбережению на экономические показатели развития Республики Беларусь и социально-экономическое положение населения; оценке социального и экономического эффекта внедрения технических решений «умного города» в Республике Беларусь.

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.