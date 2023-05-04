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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРООН В БЕЛАРУСИ ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
11:36 05.05.2023
Программа развития ООН в Республике Беларусь (ПРООН) приглашает к сотрудничеству.
В частности, ПРООН приглашает заинтересованных не позднее 17 мая 2023 года направить коммерческое предложение на оказание услуг по оценке влияния работы по энергосбережению на экономические показатели развития Республики Беларусь и социально-экономическое положение населения; оценке социального и экономического эффекта внедрения технических решений «умного города» в Республике Беларусь.
С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.
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