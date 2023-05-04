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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОФИС ГЕНКОНСУЛЬСТВА БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛСЯ В ГОНКОНГЕ


09:07 05.05.2023

Офис Генерального Консульства Республики Беларусь в Специальном административном районе Гонконг (КНР) открылся 4 мая 2023 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в церемонии открытия приняли участие глава Специального

административного района Гонконг Джон Ли Качхиу, комиссар Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики в Специальном административном районе Гонконг Лю Гуанъюань, посол Беларуси в КНР Юрий Сенько.

В своих выступлениях официальные лица Беларуси и Китая отметили положительную динамику двустороннего взаимодействия и большой потенциал сотрудничества, перспективы и готовность сторон к развитию и укреплению взаимодействия деловых кругов Беларуси и Гонконга.

Глава Специального административного района Л.Качхиу особо отметил, что «одной из сильных сторон Беларуси как страны-основателя Евразийского экономического союза является ее развитая промышленная и научно-технологическая база, что особенно привлекает инвесторов из Гонконга».

Также подчеркнута значимая роль Беларуси в реализации инициативы «Один пояс, один путь» и заинтересованность сторон в активизации гуманитарных связей и качественном развитии туристического потенциала.
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