Представители фонда «Сколково» (Российская Федерация) 3 мая 2023 года посетили индустриальный парк «Великий камень» и ознакомились с его инфраструктурой.

Как сообщает сайт парка, во время переговоров стороны обсудили вопросы строительства и проектирования в «Великом камне», обменялись опытом в этой сфере.

Российской делегации также рассказали об особенностях работы центра комплексного обслуживания резидентов и инвесторов «Одна станция».