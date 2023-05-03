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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФОНДА «СКОЛКОВО» ОБСУДИЛИ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
09:29 04.05.2023
Представители фонда «Сколково» (Российская Федерация) 3 мая 2023 года посетили индустриальный парк «Великий камень» и ознакомились с его инфраструктурой.
Как сообщает сайт парка, во время переговоров стороны обсудили вопросы строительства и проектирования в «Великом камне», обменялись опытом в этой сфере.
Российской делегации также рассказали об особенностях работы центра комплексного обслуживания резидентов и инвесторов «Одна станция».
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