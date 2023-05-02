Посол Беларуси в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев 30 апреля 2023 г. встретился с главой Египетской коммерческой службы – первым заместителем министра торговли и промышленности Египта Яхия аль-Ватиком Беллахом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на встрече рассмотрены перспективы проведения очередного заседания белорусско-египетской совместной торговой комиссии, возможности расширения двустороннего сотрудничества в области торговли и реализация совместных проектов в промышленной сфере.

Стороны обсудили также ход подготовки и проведение третьего заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности, запланированного на 15-16 мая 2023 г. в Каире.