Заместитель министра экономики Беларуси Татьяна Бранцевич и заместитель директора Департамента по предпринимательству Ирина Бабаченок 2 мая 2023 г. встретились с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым и представителем Минэкономразвития Российской Федерации в Республике Беларусь Ильей Федоровым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере МСП, возможности реализации совместных проектов, в том числе в сфере производственной кооперации, объединения усилий бизнес-союзов и ассоциаций двух стран для освоения новых экспортных рынков стран Юго-Восточного региона и Африки.

Достигнута договоренность о содействии в организации взаимного участия субъектов малого и среднего бизнеса в экономических форумах, выставках и иных мероприятиях, проводимых для предпринимателей на территории Беларуси и России.