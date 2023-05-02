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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
10:50 03.05.2023
Заместитель министра экономики Беларуси Татьяна Бранцевич и заместитель директора Департамента по предпринимательству Ирина Бабаченок 2 мая 2023 г. встретились с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым и представителем Минэкономразвития Российской Федерации в Республике Беларусь Ильей Федоровым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере МСП, возможности реализации совместных проектов, в том числе в сфере производственной кооперации, объединения усилий бизнес-союзов и ассоциаций двух стран для освоения новых экспортных рынков стран Юго-Восточного региона и Африки.
Достигнута договоренность о содействии в организации взаимного участия субъектов малого и среднего бизнеса в экономических форумах, выставках и иных мероприятиях, проводимых для предпринимателей на территории Беларуси и России.
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