|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УТВЕРЖДЕНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ЗИМБАБВЕ О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
09:20 03.05.2023
Лукашенко 2 мая подписал указ № 129, которым утвердил соглашение между Беларусью и Зимбабве о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству, сообщает его пресс-служба.
Соглашение было заключено в Хараре 31 января во время государственного визита Лукашенко в Зимбабве.
«Создание совместной комиссии будет способствовать укреплению белорусско-зимбабвийского сотрудничества в различных сферах двусторонних отношений», - говорится в комментарии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 02.05.2023
Курсы в банках
на 03.05.2023
Конвертация в банках
на 03.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте