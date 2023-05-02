МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

УТВЕРЖДЕНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ЗИМБАБВЕ О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ

09:20 03.05.2023 Лукашенко 2 мая подписал указ № 129, которым утвердил соглашение между Беларусью и Зимбабве о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству, сообщает его пресс-служба. Соглашение было заключено в Хараре 31 января во время государственного визита Лукашенко в Зимбабве. «Создание совместной комиссии будет способствовать укреплению белорусско-зимбабвийского сотрудничества в различных сферах двусторонних отношений», - говорится в комментарии.