МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БОЛЕЕ 528 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ

12:53 02.05.2023 Более 528 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет. «С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 528 097 иностранцев: 344 161 гражданин Литвы, 34 602 негражданина и 114 766 граждан Латвии, а также 34 568 граждан Польши», - говорится в сообщении. С 1 января в безвизовом порядке в Беларусь въехало 143 111 жителей соседних стран ЕС: 95 898 граждан Литвы, 26 632 гражданина и 7 723 негражданина Латвии, а также 12 858 граждан Польши.