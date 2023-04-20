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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОЛЕЕ 528 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ
12:53 02.05.2023
Более 528 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 528 097 иностранцев: 344 161 гражданин Литвы, 34 602 негражданина и 114 766 граждан Латвии, а также 34 568 граждан Польши», - говорится в сообщении.
С 1 января в безвизовом порядке в Беларусь въехало 143 111 жителей соседних стран ЕС: 95 898 граждан Литвы, 26 632 гражданина и 7 723 негражданина Латвии, а также 12 858 граждан Польши.
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