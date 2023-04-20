Беларусь и Иркутская область заключили контракты на $9,4 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Беларуси.

Как заявил в ходе визита в Иркутск премьер-министр Беларуси Роман Головченко, показатели товарооборота Беларуси и Иркутской области за два месяца 2023 года демонстрируют рост около 6%.

«Здесь все в наших руках. Необходимо приложить все возможные совместные усилия для обеспечения устойчивой и положительной динамики взаимной торговли в течение всего года», - подчеркнул Головченко.

Он также рассказал, какие виды техники Беларусь готова предложить Иркутской области.

Премьер-министр убежден, что белорусские предприятия способны закрыть практически любые потребности региона в современной автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной технике. «При всем богатстве выбора и конкурентной среде, белорусские производители зарекомендовали себя надежными и проверенными поставщиками, которые всегда выполняют свои обязательства и идут навстречу пожеланиям эксплуататоров техники. Мы готовы шире участвовать в программе обновления парка пассажирской техники, предлагаем рассмотреть широкую линейку автобусов, трамваев, троллейбусов, в том числе электробусов. Мы видим, что электротранспорт не уходит с повестки. Это современная техника, которая сможет быть настоящим украшением городов Иркутской области», - подчеркнул Роман Головченко.

Премьер-министр обратил внимание, что белорусские МАЗ и БЕЛАЗ активно взаимодействуют с Иркутской областью по поставкам грузовой техники.

«Но наши производители готовы предложить не только карьерную технику. К слову, у БЕЛАЗа есть широкая линейка не только горнодобывающей техники. В частности, это тягачи, буксировщики. Мы также знаем об интересе иркутских компаний к горнодобывающему оборудованию для бурения, которое производится рядом белорусских предприятий», - заявил премьер-министр.

По словам Романа Головченко, белорусские производители станков и оборудования обладают широкими компетенциями для разработки металлообрабатывающего оборудования. В Беларуси производятся фрейзерные, шлифовальные и другие станки.

«Мы с удовольствием готовы подключиться к программам обновления станочного парка на промышленных предприятиях Иркутской области. Мы готовы направить сюда для переговоров наших производителей либо принять у себя представителей Иркутской области для предметного обсуждения данного вопроса. Белорусские тракторы и комбайны также хорошо себя зарекомендовали и пользуются спросом у белорусских аграриев, поэтому могу подтвердить, что мы готовы обеспечить бесперебойные поставки сельхозтехники, прицепного оборудования», - заверил Роман Головченко.

Премьер-министр также подчеркнул, что любой план - это ориентир движения.

«Постоянно появляются новые темы, новые приоритеты в развитии регионов. Наша встреча даже немного затянулась, потому что мы постарались очень подробно пройти по всем точкам, где можно усилить взаимодействие. Мы нашли новые темы, которые надо предметно отрабатывать. Это касается сотрудничества в сфере лесного хозяйства. Большие планы у области по строительству центра разведения лесных культур. Мы предлагаем свои технологии и возможности механизации лесного хозяйства, лесозаготовки, восстановления лесного фонда. Помимо этого, обсудили вопросы строительной отрасли, участия белорусских организаций в реализации строительных и инфраструктурных проектов на территории региона. Опыт у нас уже большой наработан в различных регионах России. Будем эту тему предметно отрабатывать», - отметил он.

Премьер-министр поручил Брестскому облисполкому, ответственному за работу с Иркутской областью России, отрабатывать эту тематику.

Руководство области также поддержало тему экспорта продовольствия.

«Беларусь - один из крупнейших мировых экспортеров продуктов питания. По сырам и маслу мы на одних из первых мест в мире. Поэтому перед нами стоит задача наращивания поставок на китайский рынок. Китай - это сосед Иркутской области, а в регионе работает много бизнеса. Почему бы не использовать логистические и коммерческие возможности российской области, чтобы увеличить поставки белорусской продукции на рынок Китая? Надо заниматься этими вопросами, подключать бизнес, который активен в регионе. В нынешних условиях надо переходить в турборежим», - заключил Роман Головченко.