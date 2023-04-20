Белорусская цементная компания (БЦК) и российская компания «Вектор» подписали в Минске долгосрочный контракт о начале совместной деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры Беларуси, суть Контракта заключается в том, что на базе производственных мощностей компании ООО «Вектор» создается Торговый Дом «БЦК-СОЮЗ», который будет поставлять на российский рынок до 2 млн тонн цемента в год.

Торговый Дом «БЦК-СОЮЗ» планирует активно развивать свою деятельность на российском рынке и предоставлять заказчикам широкий выбор качественного цемента. Компания предлагает конкурентоспособные цены на свой продукт, что делает его более доступным для потребителей.

Поставки белорусского цемента на российский рынок будут осуществляться автомобильным и железнодорожным транспортом с заводов ОАО «Белорусский цементный завод» и ОАО «Кричевцементношифер», расположенных в Могилевской области. Эти заводы находятся всего в 500 км от Москвы, что обеспечивает быструю доставку цемента к конечному потребителю. Таким образом, благодаря удобному расположению производственных мощностей и эффективной логистике Торговый Дом «БЦК-СОЮЗ» может обеспечить надежную и быструю поставку цемента на российский рынок.

На российский рынок будут поставляться наиболее востребованные марки цемента, которые широко используются в строительной отрасли. Среди них: ЦЕМ I 42,5 Н, высокомарочный цемент ЦЕМ I 52,5 Н, ЦЕМ 0 42,5 Н и ЦЕМ 0 52,5 Н на основе клинкерного нормированного состава, а также сульфатостойкий со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 42,5СС.