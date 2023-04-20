|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В БЕЛОРУССКОМ ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
09:13 29.04.2023
Новосибирская область заинтересована в белорусском оборудовании для производства микроэлектроники. Об этом журналистам рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко после встречи с главой российского региона Андреем Травниковым.
Традиционно повестка встречи с представителями российских регионов состоит из двух частей, отметил Роман Головченко.
«Первое – развитие и расширение традиционных направлений сотрудничества. Второе – новые направления, которые по каким-то причинам раньше либо не получали развития, либо недостаточно глубоко обсуждались. На встрече мы подробно обсудили всю повестку. У нас хорошие цифры по товарообороту прошлого года, очень сбалансированные потоки. В Новосибирске активно развивается высокотехнологичная сфера, микроэлектроника, а в Беларуси больший упор на машиностроение. В этом плане очень хорошая взаимодополняемость», - рассказал он.
Большим спросом у партнеров из Новосибирской области пользуется белорусская техника.
«Мы обсуждали увеличение поставок пассажирской, коммунальной, грузовой, специальной техники в российский регион. Также затронули тему увеличения объемов поставок комплектации с новосибирских предприятий в Беларусь», – пояснил Романа Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.
По его словам, перспективная сфера сотрудничества – микроэлектроника.
«В развитие этой темы мы посещали предприятие АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток». Очень большой сейчас спрос на белорусское оборудование для производства микроэлектроники, с другой стороны, мы ждем финальной реализации разработок, которые ведутся в Российской Федерации, например, электронной компонентной базы для наших наработок. Договорились сегодня, что и площадка «Интеграла» будет в полной мере задействована для увеличения производственных мощностей. Отмечается большой спрос на продукцию «Планара». Все потребности мы, конечно же, постараемся удовлетворить», - констатировал глава белорусского правительства.
Премьер-министр отметил, что интерес у жителей региона вызвала ярмарка белорусских товаров.
«Есть большой спрос на продукцию легкой промышленности и продовольствия. Сейчас думаем о том, чтобы представить всю номенклатуру потребительских товаров белорусского производства в торговом субъекте или доме. Мы также ищем варианты улучшения сбыта и сервисной сети. Торговый дом МТЗ-Сибирь – пример того, как мы консолидируем товары наших производителей на территории региона. Это уже не только тракторная, но и грузовая техника, к примеру, автомобили МАЗ. К слову, Минский автозавод активно сейчас производит зерновозы, а Новосибирская область может быть заинтересована в такой технике», – заключил Роман Головченко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2023
Курсы в банках
на 26.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте