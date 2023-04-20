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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В БЕЛОРУССКОМ ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ


09:13 29.04.2023

Новосибирская область заинтересована в белорусском оборудовании для производства микроэлектроники. Об этом журналистам рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко после встречи с главой российского региона Андреем Травниковым.

Традиционно повестка встречи с представителями российских регионов состоит из двух частей, отметил Роман Головченко.

«Первое – развитие и расширение традиционных направлений сотрудничества. Второе – новые направления, которые по каким-то причинам раньше либо не получали развития, либо недостаточно глубоко обсуждались. На встрече мы подробно обсудили всю повестку. У нас хорошие цифры по товарообороту прошлого года, очень сбалансированные потоки. В Новосибирске активно развивается высокотехнологичная сфера, микроэлектроника, а в Беларуси больший упор на машиностроение. В этом плане очень хорошая взаимодополняемость», - рассказал он.

Большим спросом у партнеров из Новосибирской области пользуется белорусская техника.

«Мы обсуждали увеличение поставок пассажирской, коммунальной, грузовой, специальной техники в российский регион. Также затронули тему увеличения объемов поставок комплектации с новосибирских предприятий в Беларусь», – пояснил Романа Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, перспективная сфера сотрудничества – микроэлектроника.

«В развитие этой темы мы посещали предприятие АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток». Очень большой сейчас спрос на белорусское оборудование для производства микроэлектроники, с другой стороны, мы ждем финальной реализации разработок, которые ведутся в Российской Федерации, например, электронной компонентной базы для наших наработок. Договорились сегодня, что и площадка «Интеграла» будет в полной мере задействована для увеличения производственных мощностей. Отмечается большой спрос на продукцию «Планара». Все потребности мы, конечно же, постараемся удовлетворить», - констатировал глава белорусского правительства.

Премьер-министр отметил, что интерес у жителей региона вызвала ярмарка белорусских товаров.

«Есть большой спрос на продукцию легкой промышленности и продовольствия. Сейчас думаем о том, чтобы представить всю номенклатуру потребительских товаров белорусского производства в торговом субъекте или доме. Мы также ищем варианты улучшения сбыта и сервисной сети. Торговый дом МТЗ-Сибирь – пример того, как мы консолидируем товары наших производителей на территории региона. Это уже не только тракторная, но и грузовая техника, к примеру, автомобили МАЗ. К слову, Минский автозавод активно сейчас производит зерновозы, а Новосибирская область может быть заинтересована в такой технике», – заключил Роман Головченко.
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