Отношения Беларуси и Китая вышли на новый уровень сотрудничества и масштаб двусторонних инвестиционных инициатив должен соответствовать заданному вектору. Об этом заявил 27 апреля 2023 г. министр экономики Александр Червяков в ходе встречи с председателем 6-й Академии Китайской аэрокосмической корпорации научно-технической корпорации Ван Вэньцзюнем и председателем совета директоров ООО «Китайско-Белорусский высокотехнологичный аэрокосмический центр исследований и разработок» Ли Пином.

«Мы крайне заинтересованы в реализации импортозамещающих проектов. Большие возможности для этого предлагает индустриальный парк «Великий камень», развитие которого ориентировано на обеспечение технологической безопасности страны. Важным направлением видим создание зон промышленного и научно-технического сотрудничества, совместных научно-производственно-образовательных кластеров по различным сферам, в т.ч. в межотраслевом аспекте», – отметил Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

В рамках встречи китайской стороной были предложены перспективные проекты в машиностроении, водородной энергетике, медицине, в сфере аддитивных технологий и ряда других направлений.

«Белорусские профильные ведомства готовы к дальнейшему конструктивному взаимодействию с 6-ой Академией. Результатом нашей совместной работы должно стать скорое появление на территории Беларуси новых совместных производств с инновационными китайскими разработками», – резюмировал глава экономического ведомства.

Во встрече также участвовали заместитель министра экономики Алеся Абраменко, заместитель министра промышленности Александр Ефимов, заместитель министра энергетики Ольга Прудникова, первый заместитель главы администрации индустриального парка «Великий камень» Петр Якимов, представители Минздрава, Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси.