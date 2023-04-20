Тульская и Челябинская области Российской Федерации проявляют интерес к рынку Беларуси. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Национальном центре маркетинга по итогам встреч с делегациями этих российских регионов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, 26 апреля состоялась онлайн-встреча с бизнесом Челябинской области, а 27 апреля прошло мероприятие «Час с Торгпредом» с деловыми кругами Тульской области.

В рамках проведенных мероприятий Национальный центр маркетинга презентовал российским компаниям основные инструменты поиска деловых партнеров (export.by, icetrade.by, gias.by, goszakupki.by) и алгоритмы установления контактов с ними.