Последняя партия непригодных пестицидов со складов Витебской области 26 апреля 2023 года отправлена за рубеж для экологически безопасного уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

«….складские помещения Витебской области полностью освободили от хранившихся там непригодных пестицидов: состоялась погрузка и отправка автомобиля с последней партией данных токсичных веществ со склада вблизи деревни Дерновичи в Полоцком районе», - говорится в сообщении.

Уточняется, что непригодные пестициды – это устаревшие ядохимикаты, преимущественно содержащие стойкие органические загрязнители (СОЗ).

Минприроды реализует проект международной технической помощи «Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, ГЭФ-6» (проект МТП), целью которого является обеспечение охраны здоровья населения и окружающей среды посредством ликвидации имеющихся запасов СОЗ и развития потенциала в области их устойчивого управления в рамках механизма экологически безопасного регулирования химических веществ в стране.

Эта цель достигается посредством реализации мероприятий по трем компонентам: устойчивое управление полихлорированными бифенилами; ликвидация запасов непригодных пестицидов; укрепление и планирование потенциала для устойчивого управления химическими веществами.

«До начала реализации проекта общий вес непригодных пестицидов на складах сельскохозяйственных организации Беларуси составлял более 1400 тонн. На сегодня от данных опасных отходов освобожден 21 склад в Витебской и Гродненской областях – это порядка 920 тонн. Остается еще около 500 тонн в Минской области, но и эти непригодные пестициды до конца апреля 2024 года покинут территорию республики», – рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, Национальный координатор проекта МТП Александр Корбут.

В процессе вывоза отходы 1-2 классов опасности, находящиеся на складах, переупаковываются, взвешиваются и с соблюдением безопасной трансграничной перевозки доставляются на немецкие специализированные предприятия, где осуществляется их экологически безопасное обезвреживание.