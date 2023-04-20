Национальный аэропорт Минск и китайская компания подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписан по итогам состоявшихся 20 апреля на территории индустриального парка «Великий камень» переговоров между представителями аэропорта Минск и китайской компанией Shenzhen Zhongzhi Tianda Airport Equipment Co. Ltd., резидентом индустриального парка.

Минский аэропорт на переговорах представлял генеральный директор Вячеслав Хоронеко, китайсаую сторону – Ян Вэньшен, директор по маркетингу сервисного центра компании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, в ходе переговоров стороны договорились о ряде соответствующих соглашений о сотрудничестве, таких как закупка и поставка комплектующих для аэропортового оборудования, связанного с наземным обслуживанием воздушных судов: трапов, телескопических трапов, погрузчиков контейнеров/паллет, ленточных погрузчиков, буксиров и др.

Кроме того, рассмотрены варианты совместной работы по вопросам сервисного обслуживания и диагностики технологического оборудования, установленного в аэропорту.