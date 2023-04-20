Делегация города Харбин (КНР) 26 апреля 2023 года посетила индустриальный парк «Великий камень».

Как сообщает сайт парка, в составе делегации было руководство Харбинской зоны экономического и технологического развития, а также ряда предприятий.

В инновационном центре руководство парка рассказало гостям о его истории, деятельности резидентов и преференциальном режиме. Делегация также ознакомилась с работой центра комплексного обслуживания резидентов и инвесторов «Одна станция». Во время переговоров стороны обсудили возможные направления сотрудничества «Великого камня» и Харбинской зоны экономического и технологического развития.

Харбин - крупный город Китая, административный центр провинции Хэйлунцзян. Основу экономики города составляет тяжелое машиностроение и перерабатывающая промышленность, набирают рост такие отрасли, как композитные материалы и фармацевтика. Местное предприятие, Харбинская инвестиционная группа, является одним из акционеров «Великого камня».