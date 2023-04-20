МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДНИ МИНСКА ПРОХОДЯТ В НОВОСИБИРСКЕ

16:31 26.04.2023 Дни Минска проходят в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал Минского горисполкома. Согласно информации, визит делегации из столицы Беларуси начался с посещения центра туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо». В ходе круглого стола по вопросам сотрудничества в сфере туризма обсудили возможности развития медицинского туризма между городами-побратимами, проблемные вопросы, тормозящие налаживание взаимных туристических потоков. Кроме того, обсудили проведение в Минске Дней Новосибирска и планы по проведению Дней культуры в ходе летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе.