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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДНИ МИНСКА ПРОХОДЯТ В НОВОСИБИРСКЕ
16:31 26.04.2023
Дни Минска проходят в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал Минского горисполкома.
Согласно информации, визит делегации из столицы Беларуси начался с посещения центра туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо».
В ходе круглого стола по вопросам сотрудничества в сфере туризма обсудили возможности развития медицинского туризма между городами-побратимами, проблемные вопросы, тормозящие налаживание взаимных туристических потоков.
Кроме того, обсудили проведение в Минске Дней Новосибирска и планы по проведению Дней культуры в ходе летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе.
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