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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДСТВО МАГНИТОГОРСКА ПРОЯВИЛО ИНТЕРЕС К ТЕХНИКЕ ХОЛДИНГА «АМКОДОР»
14:34 26.04.2023
Генеральный директор ООО «АМКОДОР-Маш» — управляющая компания холдинга» совместно с генеральным директором дистрибьюторской компании ООО «Амкодор-Урал» 25 апреля 2023 года провели встречу с представителями городской власти Магнитогорска.
Как сообщает Telegram-канал холдинга «АМКОДОР», целью визита стало ознакомление администрации и муниципальных предприятий города с возможностями и производственной линейкой техники холдинга «АМКОДОР».
Руководство Магнитогорска проявило интерес к машинам, применяемым для уборки города, а также к снегоуборочной технике.
Холдинг «АМКОДОР» предлагает широкую линейку дорожно-строительной и коммунальной техники.
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