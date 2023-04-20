МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

РУКОВОДСТВО МАГНИТОГОРСКА ПРОЯВИЛО ИНТЕРЕС К ТЕХНИКЕ ХОЛДИНГА «АМКОДОР»

14:34 26.04.2023 Генеральный директор ООО «АМКОДОР-Маш» — управляющая компания холдинга» совместно с генеральным директором дистрибьюторской компании ООО «Амкодор-Урал» 25 апреля 2023 года провели встречу с представителями городской власти Магнитогорска. Как сообщает Telegram-канал холдинга «АМКОДОР», целью визита стало ознакомление администрации и муниципальных предприятий города с возможностями и производственной линейкой техники холдинга «АМКОДОР». Руководство Магнитогорска проявило интерес к машинам, применяемым для уборки города, а также к снегоуборочной технике. Холдинг «АМКОДОР» предлагает широкую линейку дорожно-строительной и коммунальной техники.